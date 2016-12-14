В Кабмине поставили новое оборудование для заседаний. Для экономии

Премьер Владимир Гройсман заявил, что в Кабмине введено электронное управление и поставлено новое оборудование для проведения заседаний правительства.

Об этом сообщил председатель правительства Владимир Гройсман во время вступительного слова на заседании Кабмина.

"Сегодня у нас уже новое оборудование для работы заседаний Кабинета министров. В том числе для фиксации принятия решений, текстовых частей, внедрение полноценного электронного документооборота", - сообщил он.

"Все это будет способствовать и уменьшению затрат, и повышению качества и открытости нашей деятельности", - добавил Гройсман.

Украинская правда