В Кабмине поставили новое оборудование для заседаний. Для экономии

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Среда, 14 декабря 2016, 11:44

Премьер Владимир Гройсман заявил, что в Кабмине введено электронное управление и поставлено новое оборудование для проведения заседаний правительства.

Об этом сообщил председатель правительства Владимир Гройсман во время вступительного слова на заседании Кабмина.

"Сегодня у нас уже новое оборудование для работы заседаний Кабинета министров. В том числе для фиксации принятия решений, текстовых частей, внедрение полноценного электронного документооборота", - сообщил он.

"Все это будет способствовать и уменьшению затрат, и повышению качества и открытости нашей деятельности", - добавил Гройсман.

Украинская правда

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