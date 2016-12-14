Кутовой: пикет по "Укрспирту" устроил организатор "Антимайдану"

Министр аграрной политики Тарас Кутовой утверждает, что "флешмоб" с пикетом МинАПК о якобы защиты прав работников "Укрсприту" организовали не профсоюзы, а коррупционеры.

Об этом он заявил во время заседания правительства в среду.

По его словам, профсоюзы сообщили в правоохранительные органы, что не имеют к этой акции отношения.

Кутовой заявил, что настоящим организатором является Алексей Чеботарев, который подозревается в организации "титушек" во время Майдана и сейчас скрывается от следствия заграницей.

По словам министра, настоящей причиной акции является выведение "Укрспирта" из тени. Он заявил, что в течение последних 4 месяцев количество работающих заводов предприятия увеличилась с 12 до 20, а месячный доход вырос на 250 млн гривен, которые "перешли из черной части рынка в белую часть рынка".

"Фактически произошла колоссальная детенизация за этот короткий период, а это в деньгах для государства соответствует примерно 5-6 млрд гривен в год, если эта ситуация стабилизируется", – сказал министр.

Он заявил, что раньше эти деньги оседали в карманах Чеботарева и людей, причастных к преступной организации "Лёшики".

Угловой заверил, что министерство не будет осуществлять давление на "Укрсприт" и поддерживает его детенизацию и подготовку к приватизации.

"Поломать меня флешмобами будет очень трудно или даже невозможно", – сказал он.

В свою очередь премьер Владимир Гройсман заявил, что обратится к силовым органам с просьбой проверить деятельность преступных организаций по получению теневых доходов с "Укрспирта".

Как известно, в среду организованная группа людей с плакатами прошла к МинАПК с плакатами о защите прав работников спиртовой отрасли.

Ранее глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус заявил, что приватизация ГП "Укрспирт" может состояться до конца 2016 года.

Как сообщалось, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой заявлял, что Украина сможет заработать от продажи ГП "Укрспирт" от 200 млн долларов до 400 млн долларов.

Чистая прибыль "Укрспирта" за 2015 год составила 16 млн грн против чистого убытка в более 500 млн грн за 2014 год.

В середине октября силовики задержали экс-главного бухгалтера "Укрспирта" по подозрению в хищении государственных средств.

Олег Шанковский, УП