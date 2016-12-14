Савченко не вспомнила, видела ли Тандита до и после встречи с главарями боевиков

00
0
Среда, 14 декабря 2016, 13:15

Депутат Надежда Савченко так и не ответила, встречалась ли с советником председателя СБУ Юрием Тандитом накануне и после своей встречи с главарями боевиков ОРДЛО.

Она избегала четкого ответа на этот вопрос журналистов в эфире Громадського радио.

"Я не могу вам посчитать, сколько у меня было встреч именно с господином Тандитом, именно с главой СБУ, с главой Министерства обороны, главой МВД. Такие встречи происходят постоянно, регулярно. Есть сотрудничество", - заявила она.

На уточняющий вопрос, виделась ли она с Тандитом 6 декабря перед отъездом, она сказала:

"Я не могу вспомнить, что было 6 декабря. Я не могу даже вспомнить, что было сегодня утром. Я вам честно говорю. У меня памяти хватает буквально - вот пока сижу здесь, вас помню. А в дальнейшем у меня такой забитый график, я не могу просто всего помнить ".

На вопрос, о чем именно происходят разговоры с Тандитом и с другими во время встреч, Савченко ответила:

"Не только с Тандитом. И о теме разговоров - с Тандитом с той группы, которая работает в направлении освобождения пленных, именно на эту тему и разговоры", - сказала она.

Кроме того, Савченко, отвечая на вопрос о сюжете программы "Гроши", журналисты которой представились боевиками и предлагали ей открыть пресс-центр в Киеве, она сказала:

"На войне, как вот сейчас у нас в Украине, все называется спецоперациями, все имеет гриф секретности. Но не все является публичным. И все эти спецоперации пойдут на пользу украинскому народу. Была то спецоперация, и как это все было - это так же, соответственно".

"Я работала ни одна, я привлекала службу, не СБУ - у нас не одна служба занимается спецоперациями. Силовые структуры, скажем. То есть и я, и многие военные проводили спецоперации неоднократно. И, несмотря на то, что я депутат народный, но я умею делать еще что-то", - сказала она.

Савченко снова отказалась называть спецслужбы, которые были привлечены к этому: "Нет, нельзя. Есть государственная тайна, к которой у всех есть допуск".

Кроме того, она заявила, что не была инициатором встречи с главарями боевиков.

"Ну, я точно не выступаю организатором этой встречи, особенно в чужой стране", - сказала она.

"Конечно, я вела и веду, и буду вести контакты и разговоры со всеми переговорщиками, которые освобождали хоть когда-нибудь наших людей. Их есть до шести, с кем я сотрудничаю. Не только Рубан, именно был задействован в этой встрече. И другие люди ... И эта встреча была организована на этот раз с подачи именно противоположной стороны. Поэтому я даже не спрашивала, как она была организована ", - сказала Савченко.

На уточняющий вопрос, противоположная сторона - это Россия или боевики, она сказала: "Я думаю, что это было их совместным соглашением".

Савченко отметила, что встреча проходила в трехстороннем формате.

"На самом деле это была просто встреча: усиление Минского формата. Она проходила в трехстороннем режиме. Присутствовали стороны оккупированных украинских земель, присутствовала сторона России. Белорусская сторона была как организатор. И украинскую сторону представляла я", - сказала она.

С ее слов можно сделать вывод, что представителей ОБСЕ на встрече не было, а Трехсторонняя контактная группа на Минских переговорах - это Украина, Россия и ОБСЕ.

На вопрос, кто присутствовал с российской стороны, она отметила: "Его имя уже называли разные СМИ. Это член контактной группы по переговорам в Минске по гуманитарным вопросам. Имя Андрей, а фамилии я не помню".

В свою очередь в комментарии другом издание Рубан называл фамилию - Андрей Шкряба.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Кабмин одобрил 12-летнюю школу
Украина потребует объяснений, почему россияне ведут параллельные переговоры в Минске
Оккупанты обжалуют решение суда Амстердама о скифском золоте
Следствие установило 100 человек, причастных к катастрофе MH17 - ГПУ
Все новости
Персона

Архитектор Театра на Подоле: Потребление стало частью культуры

Правда и мифы

Как меняется с возрастом метаболизм женщины