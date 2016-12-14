В СНБО говорят, что за последними кибератаками стоят россияне

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Среда, 14 декабря 2016, 13:45

За мощными кибератаками, которые происходили в последнее время, стоят киберпреступники из Российской Федерации.

Об этом заявил в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, около недели назад началась активная фаза масштабных кибератак на информационные ресурсы государственных органов, объектов критической инфраструктуры и учреждений негосударственного сектора.

"Эти атаки были заранее спланированы и скоординированы с центра, расположенного в РФ", – отметил секретарь СНБО, объяснив, что атаки осуществляются с использованием компьютерных сетей, расположенных в разных странах.

"Одна из главных задач кибер-преступников состояла в дестабилизации финансово-банковского сектора Украины накануне Нового года, должно было привести к срыву кампании по социальным выплатам, усложнить функционирование ведущих государственных учреждений и блокировать бюджетный процесс", – заявил Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что усилиями специалистов киберподразделений ГСССЗИ, СБУ и НПУ "несмотря на то, что кибератаки не прекращаются, в кратчайшие сроки функционирования пораженных компьютерных систем была восстановлена".

По его словам, информационные ресурсы, которые были подключены к государственной системе киберзащиты, не пострадали. В то же время Турчинов отметил, что из-за нехватки финансирования большое количество информационных ресурсов государственных органов до сих пор не подключено к этой системе.

Секретарь СНБО сообщил, что вопрос укрепления киберзащиты государственных информационных ресурсов в условиях агрессивных проявлений гибридной войны со стороны РФ будет рассмотрен на заседании Национального координационного центра кибер-безопасности с участием руководства правительства Украины, которое состоится 14 декабря в ситуационном центре СНБО Украины.

Как сообщалось, работа сайтов Пенсионного фонда, Министерства финансов и Государственной казначейской службы 7 декабря была заблокирована в результате хакерской атаки.

Сайт Министерства обороны Украины 13 декабря был не доступен из-за кибератаки.

Больше о хакерских атаках читайте в статье "Украина проигрывает кибервойну. Хакеры атакуют государственные финансы".

Украинская правда

Темы: хакеры СНБО Росcия
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