Дело о драке Бойко и Ляшко забрала Генпрокуратура

00
1
Среда, 14 декабря 2016, 14:02

Генеральная прокуратура истребовала уголовное производство о драке председателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрия Бойко и председателя Радикальной партии Олегом Ляшко.

Об этом "Українським новинам" сообщил начальник Главного следственного управления Национальной полиции Александр Вакуленко.

"Дело истребовала Генеральная прокуратура, и оно (находится) у них", – сказал он.

По словам Вакуленко, несколько раз полиция вызывала на допрос Ляшко, однако тот ни разу не явился.

Как известно, 14 ноября на согласительном совете парламента во время выступления лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко на него дважды бросался с кулаками один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, о котором говорил Ляшко.

После укора главы Верховной Рады Андрея Парубия Бойко покинул зал собрания. Извиняться он не захотел.

В регламентном комитете Верховной Рады заявили, что не будут разбираться с этим инцидентом.

Потасовку начала расследовать полиция.

Темы: Генпрокуратура Бойко Ляшко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд вернул Минобразования 2 здания, приватизированные во времена Табачника 14 декабря 2016, 12:17
Россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за то, что воевал против Украины 13 декабря 2016, 23:32
ГПУ: Международный суд рассматривает события Майдана, Донбасса и Крыма в одном досье 13 декабря 2016, 22:59
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 82.193.115.---rudzzzik14.12.2016 14:34
Вообще-то задрали, всех сраной метлой и бывшиш и нынешних , суки когда о народе начнете думать ???!!!! Поход в Перемышле...смерть нам и т.д. это не потому что это позиция таких же радикалов как "Ляшка" это наша внутрення проблема. Если после Майдана 2 нас уважали, то сегодняшнии у власти все испаскудили. Кому мы нужны с подобной продажной властью? Кто всрался???? Правильно ...невистка, т.е. МЫ !!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Кабмин одобрил 12-летнюю школу
Украина потребует объяснений, почему россияне ведут параллельные переговоры в Минске
Оккупанты обжалуют решение суда Амстердама о скифском золоте
Следствие установило 100 человек, причастных к катастрофе MH17 - ГПУ
Все новости
Персона

Архитектор Театра на Подоле: Потребление стало частью культуры

Правда и мифы

Как меняется с возрастом метаболизм женщины