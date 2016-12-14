НАБУ показало, как Охендовскому вручали подозрение

508 просмотров
1
Среда, 14 декабря 2016, 16:33

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео вручения уведомления о подозрении председателю ЦИК Михаилу Охендовскому.

Соответствующее видео появилось на канале YouTube ведомства.

Охендовскому объявляют о подозрении в получении взяток в 2010 году (100 тысяч долларов) и в 2012 году (45 тысяч и 16 тысяч долларов).

Как известно, о вручении подозрения Охендовскому во вторник сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документами так называемой "черной бухгалтерии" подтверждаются четыре случая получения Охендовским наличных средств в офисе Партии регионов в Киеве на ул. Липской, 10, на общую сумму 16 734 долларов США.

Кроме того, как сообщил руководитель САП, изучение документов, в НАБ Украины в июне передал бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, показало еще две записи о возможном получении Охендовским денег в сумме 100 тысяч и 45 тысяч долларов США.

В среду Охендовский не явился на допрос в НАБУ по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, допрос перенесен.

Украинская правда

Темы: ЦИК взятка коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАБУ: Охендовскому вручили подозрение прямо в аэропорту 13 декабря 2016, 20:34
СМИ: Главу ЦИК в "Борисполе" встретят следователи 13 декабря 2016, 19:18
Замглавы ЦИК купила квартиру в Киеве за 3 млн 10 декабря 2016, 17:48
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 77.7.182.---Jürij14.12.2016 17:11
Хапуга.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Порошенко недоволен встречей Савченко с боевиками
ЕС сможет приостановить безвиз, елси Украина свернет реформы
Посол Германии допустил выборы на Донбассе до возврата границы Украине
НАБУ показало, как Охендовскому вручали подозрение
Все новости
Книги

Восьмая часть "Гарри Поттера" стала книгой года по версии Google

TEDxKyiv 2016

О церкви для гопников, прибыль от счастья и космос в каждом из нас. 11 идей докладчиков