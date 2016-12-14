НАБУ показало, как Охендовскому вручали подозрение

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео вручения уведомления о подозрении председателю ЦИК Михаилу Охендовскому.



Соответствующее видео появилось на канале YouTube ведомства.



Охендовскому объявляют о подозрении в получении взяток в 2010 году (100 тысяч долларов) и в 2012 году (45 тысяч и 16 тысяч долларов).



Как известно, о вручении подозрения Охендовскому во вторник сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.



По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документами так называемой "черной бухгалтерии" подтверждаются четыре случая получения Охендовским наличных средств в офисе Партии регионов в Киеве на ул. Липской, 10, на общую сумму 16 734 долларов США.



Кроме того, как сообщил руководитель САП, изучение документов, в НАБ Украины в июне передал бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, показало еще две записи о возможном получении Охендовским денег в сумме 100 тысяч и 45 тысяч долларов США.



В среду Охендовский не явился на допрос в НАБУ по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, допрос перенесен.



Украинская правда