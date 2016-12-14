Боевики не вышли на скайп к Контактной группе - вопрос заложников отложили

Скайп-конференция гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по освобождению заложников в среду не состоялась, однако ее могут провести в четверг, 15 декабря.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Украинская сторона еще вчера направила официальные письма в ОБСЕ и РФ с требованием немедленно собрать скайп-конференции для обсуждения освобождения заложников (скайп-конференцию провести с приглашением представителей ОРДЛО)", - написала она в Facebook.

"Мы сделали предложение передать 228 тех, кого запрашивали ОРДЛО и немедленно забрать всех, кого подтверждает ОРДЛО. Чтобы к новогодним праздникам были дома люди по обе стороны линии соприкосновения", - добавила Геращенко.

По ее словам, ОБСЕ согласились на необходимость такой конференции, пока ожидается ответ других участников.

"Сегодня скайп-конференция не состоялась, мы предлагаем провести ее в четверг, согласовать все позиции, найти компромисс, освободить людей. Если есть желание освободить людей - будет и время на скайп-конференцию, это очевидно", - отметила Геращенко.

Украинская правда