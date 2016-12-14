Савченко заявляет о договоренности по обмену заложниками 226 на 52

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Среда, 14 декабря 2016, 21:34

Нардеп Надежда Савченко заявила о договоренности по обмену пленными между пророссийскими боевиками и украинской стороной 1 на 4 соответственно.

Об этом она заявила в эфире Громадского.

"Мы договорились о том, что именно такое количество людей может быть обменяно. По спискам это получается 226 с украинской стороны и 52 человека со стороны сепаратистов", - сказала она.

Депутат пояснила, что только такое количество живых является подтвержденным.

При этом называть тех, кто осуществит обмен, Савченко отказалась. Не назвала она и конкретных сроков.

"Эти договоренности будут реализовывать те, у кого не останется выбора их реализовывать. Если бы я знала конкретные сроки, я бы их вам все равно не назвала. Потому что дураку полработы не показывают", - отметила она.

По ее убеждению, переговоры с главарями боевиков были нужны для того, чтобы "вывести Минский процесс из тупика".

"Я пыталась усилить их, разорвать этот круг, в котором они зашли в тупик. Путем переговоров с любым, в первую очередь - с теми, у кого есть ключи от тюрьмы, где сидят наши ребята", - заявила она.

Нардеп считает, что уполномочена вести переговоры наравне с президентом, поскольку также является частью государства.

"Я являюсь одним из того, что вы назвали "государство". Меня также выбирал народ, я также нахожусь во власти", - убеждена Савченко.

Она также сообщила, что не является членом партии "Батькивщина", в которой председательствует Юлия Тимошенко.

"Я не помню, когда я писала заявление о вступлении в партию. В тюрьме я как-то не придавала этому значения. Я сейчас не являюсь членом партии, но я остаюсь членом фракции. Почему я вообще должна говорить об этом кому-то? Я остаюсь народным депутатом", - отметила депутат.

При этом она сказала, что пойдет на заседание фракции, на котором будет рассматриваться вопрос о ее исключении, если у нее "не будет других планов".

Как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.

За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.

Ранее сообщалось, что скайп-конференция гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе по освобождению заложников в среду не состоялась, однако ее могут провести в четверг, 15 декабря.

Темы: Савченко пленные
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Комментарии — 6
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IP: 94.178.18.---робін_гудбай15.12.2016 00:12
Савченко була засуджена і сиділа в Росії нібито за вбивство російських журналістів..Тому її помилував Путін..Наші заручники сидять в ОРДЛО на Донбасі.. Путін заявив, що не має до них відношення..Тому Савченко права,.що переговори треба вести з тими, в кого ключі від камер..А це Захарченко і Плотницький..
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IP: 37.52.242.---bop194914.12.2016 23:49
Савченко заявила? вона що переговори проводила про обмін проводила? все це без її участі вирішується
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IP: 109.95.50.---Yuriy Vologjaninov14.12.2016 23:13
Н. Савченко – героическая защитница народа Украины.
Преследовалась олигархической властью Путина.
Международное давление освободило украинскую Надежду.

Сегодня, к её преследованию, готовится власть босса украинской олигархии Порошенко-Липецкого (смотри заявление Винника)

Почему она не может встречаться с подписантами Минских соглашений Захарченко и Плотницким?

Почему она не может предпринимать личные, успешные усилия по освобождению из плена наших воинов?

Демагогия власти в адрес разумной, искренней и смелой народной героини Н. Савченко призвана отвлечь внимание народа от разоблачений олигархической власти, начатых Онищенко.

Олигархические лапы прочь от народной Надежды!


Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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IP: 176.36.5.---dnipro14.12.2016 22:59
Ось так взяла Савченко і парєшала з сашей-динири і ігарьком-линири. Путлєру тільки прийшлось погодитись, бо Данбасі гражданская вайна і тому що іхтамнєт, і всього рєшают саша-ігарьок.
Ось абсолютно серйозно парять як новину всій Україні цю лажу...
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IP: 94.179.158.---Сер Кііп14.12.2016 22:32
Терористи із воєнторгу Путіна- Кирила - Кадирова не вийшли на офіційний відеозв'язок по обміну захоплених заручників.
Плюють надії в лице, чи роблять піар для савчено?
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