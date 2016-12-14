СМИ: Онищенко заявил, что платил Жвании за место в Раде

Беглый нардеп Александр Онищенко заявляет, что за место в парламенте давал деньги Давиду Жвании, который на парламентских выборах 2014-го года входил в руководство избирательного штаба БПП.

Об этом говорится в сюжете программы "Слідство.інфо".

Онищенко рассказал журналистам, как стал народным депутатом на последних выборах в Верховную Раду: сначала его не хотела регистрировать кандидатом Центральная избирательная комиссия. Но потом, по его словам, в этот вопрос лично вмешался президент Петр Порошенко.

"Он мне лично позвонил, где-то за дня два — три до регистрации, возьмите распечатку, со своего номера набрал меня. Сам президент со своего мобильного. Сам Петя позвонил со своего мобильного и сказал там: встреться со Жванией", - говорит Онищенко.

Согласно информации, отказ в регистрации бизнесмену пояснили тем, что он много времени провел за пределами Украины.

Онищенко подал в суд на Центризбирком и проиграл. Он подал апелляцию и проиграл во второй раз.

"Жвания тогда взял у меня 6 миллионов долларов на предвыборную кампанию. На следующий день Петя меня вызвал к себе и говорит: только что у меня был глава комиссии Охендовский, он тебя ждет, иди к нему, он тебе все сделает", - сообщил политик.

"Я пришел к нему, тот пожал мне руку: говорит, сдавайте документы, завтра будет все хорошо. В последний день перед регистрацией меня зарегистрировали, два раза отказал мне суд. То есть, основной, апелляционный. Потом, после того, как они получили бабки, сам Охендовский меня зарегистрировал", - добавил он.

"Слідство.інфо" также показало интервью другого члена избирательного штаба БПП Артема Биденко. Он подтвердил, что Давид Жвания на выборах 2014-го года решал непубличные финансовые вопросы президентской политсилы.

"Продавать (места в Раде - ред ..) мог только Жвания, просто, чтобы ты понимал. Никто не мог продавать, никто этим не занимался. Ни Березенко, ни Ложкин...", - заявил Биденко.

После обнародования сюжета "Слідства.інфо" Биденко написал на своем Facebook следующее: "Я уже давно опровергал комментарий двухлетней давности, который вновь использовал в сегодняшнем расследовании Дмитрий Гнап, и делаю это еще раз: я комментировал слухи и мои слова фактически вырваны из контекста".

В пресс-службе главы государства заявили, что слова Онищенко "не соответствуют действительности, являются вымыслом подозреваемого".

Как известно, ранее НАБУ начало досудебное расследование фактов, которые были озвучены в заявлениях нардепа Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.



Находясь за границей, Онищенко заявил, что через него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований.



Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.



Онищенко обнародовал первую часть своих записей, на которых разговаривает якобы ч депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться.



По словам Онищенко, суть разговора сводилась к встречному предложению: "Довгий от имени власти предлагает, чтобы всю ответственность по уголовному делу взяла на себя моя мать (Инесса Кадырова - проходит по делу как глава газовой схемы, в результате которой государству, по версии следствия, был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. - ред.) ".



Довгий подтвердил встречи с Онищенко.