СМИ: Онищенко заявил, что платил Жвании за место в Раде

8037 просмотров
4
Среда, 14 декабря 2016, 22:48

Беглый нардеп Александр Онищенко заявляет, что за место в парламенте давал деньги Давиду Жвании, который на парламентских выборах 2014-го года входил в руководство избирательного штаба БПП.

Об этом говорится в сюжете программы "Слідство.інфо".

Онищенко рассказал журналистам, как стал народным депутатом на последних выборах в Верховную Раду: сначала его не хотела регистрировать кандидатом Центральная избирательная комиссия. Но потом, по его словам, в этот вопрос лично вмешался президент Петр Порошенко.

"Он мне лично позвонил, где-то за дня два — три до регистрации, возьмите распечатку, со своего номера набрал меня. Сам президент со своего мобильного. Сам Петя позвонил со своего мобильного и сказал там: встреться со Жванией", - говорит Онищенко.

Согласно информации, отказ в регистрации бизнесмену пояснили тем, что он много времени провел за пределами Украины.

Онищенко подал в суд на Центризбирком и проиграл. Он подал апелляцию и проиграл во второй раз.

"Жвания тогда взял у меня 6 миллионов долларов на предвыборную кампанию. На следующий день Петя меня вызвал к себе и говорит: только что у меня был глава комиссии Охендовский, он тебя ждет, иди к нему, он тебе все сделает", - сообщил политик.

"Я пришел к нему, тот пожал мне руку: говорит, сдавайте документы, завтра будет все хорошо. В последний день перед регистрацией меня зарегистрировали, два раза отказал мне суд. То есть, основной, апелляционный. Потом, после того, как они получили бабки, сам Охендовский меня зарегистрировал", - добавил он.

"Слідство.інфо" также показало интервью другого члена избирательного штаба БПП Артема Биденко. Он подтвердил, что Давид Жвания на выборах 2014-го года решал непубличные финансовые вопросы президентской политсилы.

"Продавать (места в Раде - ред ..) мог только Жвания, просто, чтобы ты понимал. Никто не мог продавать, никто этим не занимался. Ни Березенко, ни Ложкин...", - заявил Биденко.

После обнародования сюжета "Слідства.інфо" Биденко написал на своем Facebook следующее: "Я уже давно опровергал комментарий двухлетней давности, который вновь использовал в сегодняшнем расследовании Дмитрий Гнап, и делаю это еще раз: я комментировал слухи и мои слова фактически вырваны из контекста".

В пресс-службе главы государства заявили, что слова Онищенко "не соответствуют действительности, являются вымыслом подозреваемого".

Как известно, ранее НАБУ начало досудебное расследование фактов, которые были озвучены в заявлениях нардепа Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.

Находясь за границей, Онищенко заявил, что через него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований.

Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Онищенко обнародовал первую часть своих записей, на которых разговаривает якобы ч депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться.

По словам Онищенко, суть разговора сводилась к встречному предложению: "Довгий от имени власти предлагает, чтобы всю ответственность по уголовному делу взяла на себя моя мать (Инесса Кадырова - проходит по делу как глава газовой схемы, в результате которой государству, по версии следствия, был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. - ред.) ".

Довгий подтвердил встречи с Онищенко.

Темы: Онищенко Верховная Рада Порошенко Жвания коррупция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман объяснил, как работала так называемая схема Онищенко 14 декабря 2016, 19:36
Довгий рассказал, когда пойдет на допрос по делу Онищенко 13 декабря 2016, 17:04
В Раде пока не создали комиссию по заявлениям Онищенко 13 декабря 2016, 15:37
Комментарии — 4
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 78.111.187.---Stelja15.12.2016 00:05
Зібрали в ту ВР всяке шобло за гроші... Грко дивитися як вони на цю країну, на людей, на дітей, на наше майбутнє, на ту ж Небесну сотню просто кладуть.... самі знаєте що. На слідуючі вибори не йду і всім кажу не йдіть і не голосуйте - нема в нас виборів. Є просто торгівля як на базарі, просто суки. а не люди!
ОтветитьС цитатой
IP: 46.98.69.---ukrru14.12.2016 23:56
Oleg Volkov:
как-то неудобно с Небесной сотней получилось
Не то слово
ОтветитьС цитатой
IP: 94.74.124.---Dolento14.12.2016 23:55
Oleg Volkov: Якесь непорозуміння, що ти навчився - писати !
ОтветитьС цитатой
IP: 91.199.93.---Oleg Volkov14.12.2016 23:20
как-то неудобно с Небесной сотней получилось
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Хуг заметил раскол в СЦКК
Безъязыкова, подозреваемого в шпионаже, арестовали до февраля
СМИ: Онищенко заявил, что платил Жвании за место в Раде
"Ланет" с 1 января хочет отключить телеканалы крупнейших медиагрупп
Все новости
Google-2016

Похудеть, правильно целоваться, оформить субсидию, скачать покемон го... Что украинцы искали в интернете

Фото

National Geographic показал лучшие фотографии дикой природы 2016