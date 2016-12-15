В очередях на границе с Польшей почти 1000 авто
В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 14 декабря в очередях стоят 970 автомобилей.
Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
В ПП "Устилуг" стоят 320 машин, в ПП "Ягодин авто" - 280, в ПП "Шегини" - 140, в ПП "Рава-Руська" - 100, в ПП "Угринов" - 100, в ПП "Краковец" - 30.
В пунктах пропуска "Смильница" и "Грушев" очередей нет.
На границе с Венгрией в ПП "Лужанка" стоят 15 авто, в других пунктах пропуска на этом направлении очередей не зафиксировано.
На границе с Молдовой, Румынией и Словакией автомобильных очередей нет.
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