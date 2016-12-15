СМИ: Путин лично участвовал в кампании по вмешательству в выборы в США

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Четверг, 15 декабря 2016, 03:37

Представители разведки США считают, что президент РФ Владимир Путин лично участвовал в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на старшие должностные лица американской разведки.

Два представителя разведки, у которых есть прямой доступ к информации, заявили, что новые разведданные показывают, что Путин лично руководил тем, как украденные в результате взлома данные демократов просачивались в СМИ или использовались иным образом. Эта информация пришла из дипломатических источников и шпионов, работающих на союзников США.

Один из источников заявил, что цели у Путина были многогранными. По его словам, то, что начиналось как "вендетта" против Хиллари Клинтон, трансформировалось в попытку показать коррупцию в американской политике и отвернуть от США ключевых союзников, демонстрируя им, что нельзя больше рассчитывать на Америку как на надежного мирового лидера.

NBC напоминает, что в октябре 2016 Вашингтон официально обвинил Россию в причастности к ряду кибератак, с помощью которых Кремль пытался "вмешаться" в выборы президента США.

Теперь, по словам сотрудников разведки, у США есть весомая информация, связывающая Путина с этой операцией. Они использовали термин "высокий уровень доверия, который подразумевает, что информация является практически неопровержимой.

Телеканал сообщил, что комментариев от ЦРУ и канцелярии директора Национальной разведки получить не удалось.

Как известно, ранее ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

Темы: Путин США виборы
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IP: 217.30.199.---kurtol15.12.2016 07:02
Ну так не одним же штамам втручатися у вибори) Перестаньтє скігліті
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