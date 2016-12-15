Экспертизы по делу Сущенко могут затянуться до весны – Фейгин

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Четверг, 15 декабря 2016, 04:41

Адвокат неправомерно задержанного в Москве журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин, считает, что экспертизы, назначенные следствием по делу его подзащитного, затянутся до весны.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"В "деле Сущенко" должно начаться проведение экспертиз. Если будет приказ "сверху", то процесс, конечно, может значительно ускориться. Но судя по тому, как сейчас обстоят дела, такого не предвидится. Думаю, к большим праздникам толком ничего сделать не успеют. Затем пока начнут делать после праздников... С такой скоростью могут закончить где-то до конца марта", - сказал Фейгин.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту.

Темы: Сущенко
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