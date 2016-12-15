Румыния усилит военное присутствие в Черном море из-за действий России

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Четверг, 15 декабря 2016, 06:00

В ответ на усиление военных позиций России в регионе Черного моря Румыния планирует увеличить с 2017 года оборонный бюджет до 2% от ВВП, а также усилить свой оборонный потенциал черноморской акватории.

Об этом заявил министр обороны Румынии Михня Моток, сообщает "Укринформ".

"Россия существенно укрепила свои позиции в регионе Черного моря, а Румыния не может оставаться равнодушной к этому фактору", - подчеркнул он.

Относительно будущего с 2017 года увеличения оборонного бюджета страны до 2% от ВВП Моток подчеркнул, что "Румыния лишь укрепляет свою обороноспособность и ни в коем случае не имеет целью включиться в очередную гонку вооружений".

Он также выразил надежду, что в долгосрочной перспективе ситуация в регионе улучшится.          

Темы: Румыния Росcия
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