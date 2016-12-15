АТО: 18 обстрелов, боевики били по населенным пунктам

За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских сил в зоне проведения АТО.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров сепаратисты вели огонь по украинским позициям в районе Красногоровки, Лебединского и Широкино. Новотроицкое и Водяное обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Красногоровке и Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении боевики из минометов обстреливали Крымское и Троицкое. Из гранатометов различных систем - Попасную, Лопаскино, а также Станицу Луганскую.

На Донецком направлении из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов сепаратисты обстреливали Авдеевку. По Луганскому, кроме крупнокалиберных пулеметов, огонь вел снайпер.

Дважды боевики обстреливали населенные пункты: из стрелкового оружия – Майорск, а из минометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов - Крымское.