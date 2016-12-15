Россияне больше всего доверяют армии, церкви и СМИ – социологи РФ

1406 просмотров
2
Четверг, 15 декабря 2016, 08:55

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие структуры вызывают наибольшее доверие у россиян; на первом месте рейтинга оказалась армия.

Об этом сообщают в четверг РИА Новости.

Согласно исследованию, "наибольшую поддержку и одобрение деятельности, по сравнению с другими, граждане РФ по-прежнему выказывают армии (87,0%), а также Русской православной церкви (71,9%) и средствам массовой информации (65,4%)".

По данным российских социологов, меньше всего жители РФ доверяют судебной системе (37,2%), оппозиции (37%) и правоохранительным органам (31,4%).

"Наименьший показатель одобрения, на фоне остальных, по-прежнему у политической оппозиции, при этом доля положительных ответов (34,9%) ниже, чем доля отрицательных (37,0%)", – подчеркнули аналитики ВЦИОМ.

Отмечается, что опрос был проведен 10-11 декабря в 130 населенных пунктах России, объем выборки составил 1,6 тысячи человек.

Темы: Росcия социология
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Румыния усилит военное присутствие в Черном море из-за действий России 15 декабря 2016, 06:00
Фейгин: Задержанному в Москве Сущенко не отдают теплые вещи 14 декабря 2016, 18:59
Директор музеев Кремля: Решение суда по "скифскому золоту" обосновано 14 декабря 2016, 17:37
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.138.81.---Kotia15.12.2016 12:34
Вона (Росія) стала такою ще у2008 році, коли весь світ "проковтнув" брутальну агресію проти Грузії, але передумови були вже за часів Першої та другої Чеченських воєн, коли рашисти, як і їхні сутнісні попередники німецькі нацисти використовували тактику випаленої землі, і це їм також зішло з рук ..... (((
ОтветитьС цитатой
IP: 213.111.84.---kilovka15.12.2016 09:59
Армии, которая убивает мирных жителей и тайно хоронит своих солдат(но это они хоть скрывают).
НО церкви, и СМИ, которые служат Путлеру.
Как такое общество назвать?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Силы АТО не понесли потерь за сутки, но погиб гражданский – штаб
Есть пять претендентов на главу Нацполиции – Аваков
Троян не считает, что Крищенко должен идти в отставку из-за Княжичей
Могерини предположила возможность объединения ЕС и РФ против Трампа
Все новости
Новый год

В Мариинском парке откроют резиденцию Санта Клауса

Персона

Архитектор Театра на Подоле: Потребление стало частью культуры