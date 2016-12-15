МИД требует освободить Сущенко. Журналиста доставили в суд

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Четверг, 15 декабря 2016, 09:49

Украина требует от власти России освободить украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Требуем освобождения незаконно удерживаемого журналиста Сущенко, заложника агрессивной политики РФ", – заявила она.

Утром 15 декабря Московский городской суд будет рассматривать жалобу на решение Лефортовского суда о продлении ареста Сущенко. Журналиста уже доставили в суд.

Как известно, 2 октября 2016 года парижского корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, прибывшего в Россию по частным делам, задержали в Москве и обвинили в шпионаже.

Темы: Политзаключенные Росcия МИД
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