РосСМИ: Янукович примет участие в суде о "госперевороте"

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Четверг, 15 декабря 2016, 10:41

В Дорогомиловском суде Москвы начался процесс по иску экс-нардепа от "Партии регионов" Владимира Олейника о признании "государственным переворотом" в Украине событий начала 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент российского информагентства ТАСС из суда.

По его данным, бежавший в Россию экс-президент Украины Виктор Янукович примет участие в суде по иску бывшего соратника.

Олейник обратился в российский суд с иском о признании "госпереворотом" и "узурпацией власти" события, которые в Украине называют Революцией достоинства. Находящийся в розыске экс-"регионал" якобы не смог добиться рассмотрения своих претензий в Генпрокуратуре Украины.

В иске Олейник указывает в качестве причастных лиц по делу министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, главу Конституционного совета Франции Лорана Фабиуса (в феврале 2014 года – министр иностранных дел Франции), Радослава Сикорского (в феврале 2014 года – министр иностранных дел Польши), Виктора Януковича (в феврале 2014 года – президент Украины) и Петра Порошенко (в феврале 2014 года – народный депутат Украины).

Также в суд для дачи свидетельских показаний вызваны тогдашние украинские чиновники: бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава администрации президента Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, экс-глава КС Вячеслав Овчаренко и другие.

По словам пресс-секретаря Олейника Юрия Кота, все заинтересованные лица получили документы о привлечении к делу, но, помимо Януковича и Азарова, не ответили.

По словам экс-"регионала", он надеется доказать в российском суде "факт незаконных органов власти в Украине, причем, как в Киеве, так и на местах; доказать незаконное внесение изменений в Конституцию Украины; доказать незаконное отстранение президента; доказать внешнее вмешательство во внутренние дела нашего государства".

Как известно, после расстрелов на Майдане Независимости в Киеве 20 февраля 2014 года Янукович и члены его команды сбежали за границу, а парламент избрал временное руководство страны, потом состоялись выборы президента, в который победил Петр Порошенко.

Олейник также сбежал из Украины.

Темы: Росcия суд Янукович Партия регионов Майдан
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