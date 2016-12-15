Аваков не собирается в отставку из-за Княжичей

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Четверг, 15 декабря 2016, 12:41

Министр внутренних дел Арсен Аваков не планирует уходить в отставку из-за трагедии в Княжичах, в результате которой погибли пять правоохранителей.

Об этом он сказал журналистам в четверг.

"Многие говорят о моей отставке достаточно давно. Я собираюсь делать выводы и делать свое дело. Если будут основания для моей отставки, а она безусловно когда-то состоится, то я это сделаю. Сейчас я буду делать выводы и будем двигаться дальше", – сказал он.

Аваков также прокомментировал заявление генпрокурора Юрия Луценко о необходимости отставки руководителя полиции Киевской области Андрея Крищенко, посоветовав ему заниматься своим ведомством.

"Я думаю, что генеральный прокурор имеет свои полномочия советовать в своей структуре и говорить имеет право после того, как ознакомится с материалами дела", – сказал он.

При этом он заявил, что из этой трагедии будут сделаны ряд выводов.

"Мы сделаем методологические изменения некоторые, потому что видим, как могла произойти такая трагедия. Кроме случайностей, которые бывают в мире. Есть некоторые системные вещи, которые мы внесем. Например, это будет касаться более детально прописанной инструкции по охраны полиции, когда она обнаруживает вмешательство или слом системы", – сказал министр.

"Также будут сделаны кадровые выводы, также будут уголовные выводы, также, я думаю, что будет приговор той банде, которую мы там задержали и расследование по которому еще продолжается, и еще есть аресты, и еще будут аресты", – добавил Аваков.

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей. Расследование перестрелки проводит прокуратура.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел в н.п. Княжичи во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, которых подозревают в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Темы: Аваков отставка полиция
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Комментарии — 5
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IP: 91.199.93.---chesno115.12.2016 13:56
глюки, извините)
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IP: 91.199.93.---chesno115.12.2016 13:54
где он общался, с какими журналистами?
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IP: 91.199.93.---chesno115.12.2016 13:51
а где он говорил? по интернету?
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IP: 91.199.93.---chesno115.12.2016 13:27
где? когда? кому? каким способом он заявил* в интернете?
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IP: 91.225.121.---DND15.12.2016 13:20
Аби убили 5000 то Аваков подумав би. Дебільна еліта формує дебільну країну!
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