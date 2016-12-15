Силы АТО не понесли потерь за сутки, но погиб гражданский – штаб

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Четверг, 15 декабря 2016, 12:49

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции военные не пострадали, погиб 1 гражданский и еще один получил ранения.

Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. В то же время из-за вооруженной провокации боевиков погиб 1 гражданский и еще один получил ранения", – сказал полковник.

По словам Мотузяника, всего в зоне АТО наблюдается тенденция к определенной деэскалации, однако враг не оставляет попыток спровоцировать ответный огонь.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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