Amnesty Internationa привела факты преследований крымских татар Россией

Amnesty International заявляет, что крымскотатарское сообщество систематически преследуется российскими властями после оккупации Крыма.



Об этом говорится в докладе организации "Крым во тьме: подавление несогласия", опубликованном 15 декабря.



"Будучи наиболее заметной и сплоченной группой в Крыму, которая противостоит российской оккупации, крымскотатарское сообщество стала мишенью для де-факто местной и российской власти, направленных на подавление инакомыслия и обеспечения поддержки аннексии в Крыму", - заявил в докладе директор Amnesty International по Европе и центральной Азии Джон Дальхизен.



Указывается, что включение Крыма в российское правовое поле, которое стало нарушением международного права, позволило "властям" начать преследование ключевых фигур крымскотатарского сообщества по сфабрикованным обвинениям в экстремизме и других преступлениях.



В то же время отмечается, что представительный орган крымских татар, Меджлис, был "произвольно запрещен как "экстремистская организация" участие в любых связанных с ней мероприятиях теперь считается преступлением".



"Все ограничения, наложенные на деятельность Меджлиса, должны быть сняты, а уголовные преследования, используемых чтобы надавить на его членов, а также других, кто мирно выступает против российской оккупации и аннексии, следует прекратить", - заявил Дальхизен.



В докладе также упоминается о преследовании главы Меджлиса Рефата Чубарова и его заместителей Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.



"Другой крымскотатарский активист Эрвин Ибрагимов исчез 24 мая 2016. Он был членом организации, которая защищала права крымских татар и их культурное наследие после аннексии Крыма. Незадолго до того как он пропал без вести, он сказал друзьям, что за ним следят. Его местонахождение до сих пор неизвестно", - говорится в докладе.



"Россия также использует свое антитеррористическое законодательство против крымских татар. Девятнадцать человек, в том числе правозащитник Эмир-Усейн Куку, были арестованы по обвинению в участии в запрещенной на территории России терорестичний организации "Хизб ут-Тахрир", - заявляет организация.



Amnesty International считает, что обвинения, выдвинутые против него и, вероятно, против других, являются необоснованными.



В докладе делается вывод, что все эпизоды с преследованием крымских татар свидетельствуют о нетерпимости российских чиновников к любому инакомыслию, которое ставит под сомнение их власть в Крыму.



Украинская правда