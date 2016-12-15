НАБУ вызывает Жванию на допрос и думает, как поговорить с Онищенко

00
1
Четверг, 15 декабря 2016, 13:41

Национальное антикоррупционное бюро в связи с последними заявлениями депутата Александра Онищенко вызывает на допрос Давида Жванию.

Об этом рассказал журналистам в кулуарах III Международная конференция по возврату активов председатель НАБУ Артем Сытник, сообщает Укринформ.

"Сейчас в свете новых заявлений Онищенко также будем вызывать Жванию и будем проводить допрос", - сказал Сытник.

Кроме того, по его словам, также в связи с заявлениями Онищенко НАБУ вызвало и народного депутата Олеся Довгого на 21 декабря, поскольку на предыдущий вызов не явился.

Сытник также рассказал, что НАБУ как один из вариантов рассматривает допрос народного депутата Александра Онищенко по скайпу.

"Есть как вариант допрос его (Онищенко. - Ред.) по скайпу. Мы сейчас рассматриваем такую возможность", - сказал Сытник.

Он отметил, что видеодопит рассматривается в связи с тем, что Онищенко сейчас находится за пределами Украины, а если встречаться с ним "на нейтральной территории", то такие показания не будут иметь процессуального статуса.

На уточняющий вопрос, когда можно ожидать скайп-допроса, председатель НАБУ ответил:

"Думаю, что до конца недели мы примем решение, когда это будет. Мы должны получить его согласие. Мы направляем сейчас запрос стороне защиты".

Как известно, Онищенко рассказал, что смог зарегистрироваться в 2014 году как кандидат в депутаты по 93 избирательному округу только после того, как передал 6 миллионов долларов Жвании, который тогда входил в руководство избирательного штаба БПП.

Темы: Онищенко НАБУ Жвания
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ: Онищенко заявил, что платил Жвании за место в Раде 14 декабря 2016, 22:48
Гройсман объяснил, как работала так называемая схема Онищенко 14 декабря 2016, 19:36
Довгий рассказал, когда пойдет на допрос по делу Онищенко 13 декабря 2016, 17:04
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.247.---Alena Rudenko15.12.2016 14:18
Если НАБУ на самом деле заинтересовано в том, что бы получить эти показания от Онищенко - они найдут способ провести допрос) вот только нет уверенности, что бюро заинтересовано в этом - цепочка может привести на самый верх, что потом Сытник с этим будет делать?)
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Европарламент проголосовал за механизм, который откроет путь к безвизу
Охендовский пришел на допрос в НАБУ
СБУ: О визите Савченко не знали, в Минске она говорила не только о заложниках
НАБУ вызывает Жванию на допрос и думает, как поговорить с Онищенко
Все новости
BeVerySpecial

Совладелица бара "Буду позже" Валерия Нойман – о своем деле, алкоголе и тату

От создателей

Украинский бренд, который шьет одежду для фитнеса