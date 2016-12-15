НАБУ вызывает Жванию на допрос и думает, как поговорить с Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро в связи с последними заявлениями депутата Александра Онищенко вызывает на допрос Давида Жванию.

Об этом рассказал журналистам в кулуарах III Международная конференция по возврату активов председатель НАБУ Артем Сытник, сообщает Укринформ.

"Сейчас в свете новых заявлений Онищенко также будем вызывать Жванию и будем проводить допрос", - сказал Сытник.

Кроме того, по его словам, также в связи с заявлениями Онищенко НАБУ вызвало и народного депутата Олеся Довгого на 21 декабря, поскольку на предыдущий вызов не явился.

Сытник также рассказал, что НАБУ как один из вариантов рассматривает допрос народного депутата Александра Онищенко по скайпу.

"Есть как вариант допрос его (Онищенко. - Ред.) по скайпу. Мы сейчас рассматриваем такую возможность", - сказал Сытник.

Он отметил, что видеодопит рассматривается в связи с тем, что Онищенко сейчас находится за пределами Украины, а если встречаться с ним "на нейтральной территории", то такие показания не будут иметь процессуального статуса.

На уточняющий вопрос, когда можно ожидать скайп-допроса, председатель НАБУ ответил:

"Думаю, что до конца недели мы примем решение, когда это будет. Мы должны получить его согласие. Мы направляем сейчас запрос стороне защиты".

Как известно, Онищенко рассказал, что смог зарегистрироваться в 2014 году как кандидат в депутаты по 93 избирательному округу только после того, как передал 6 миллионов долларов Жвании, который тогда входил в руководство избирательного штаба БПП.