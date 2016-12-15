Николаевский депутат заявил, что его избили "Деды Морозы"
В Николаеве трое неизвестных в масках Дедов Морозов напали на депутата Николаевского облсовета от "Блока Петра Порошенко – Солидарность" Федора Барну и избили его палками.
Об этом сам Барна сообщил изданию "Преступности.НЕТ", а в управлении Национальной полиции в Николаевской области "Укринформу" подтвердили информацию об избиении депутата.
Нападение произошло 15 декабря в офисном здании, расположенном на территории стройрынка на улице Космонавтов. Автомобиль депутата злоумышленники не тронули.
По словам Барны, в результате он получил травму головы и рубленную травму ноги.
После нападения неизвестные сказали депутату "С Новым годом!" – и скрылись на автомобиле "Lanos" с номером ВТ5164АХ.
Барну госпитализировали в больницу скорой медпомощи Николаева.
Главный врач БСМП Александр Демьянов сообщил, что состояние депутата удовлетворительное: "Сейчас пострадавший находится на обследовании. В результате избиения он получил травму головы и рубленную травму ноги".
В полиции подтвердили: "К нам поступило заявление от прохожих о драке на улице Космонавтов… Пострадавшим действительно оказался депутат облсовета Барна, хотя сам он заявления в полицию не писал, а сразу поехал в больницу, где в настоящее время проходит обследование. Обо всех деталях и квалификации происшествия сообщим немного позже".
"Укринформ" отмечает, что Барна на последних сессиях облсовета вёл себя довольно дерзко и требовал отставки действующего главы облсовета Виктории Москаленко.
А 10 июня журналист снял смс-переписку депутата во время голосования облсовета, из которой следует, что Барна отчитался перед "Мультиком" (так в Николаеве называют известного криминального авторитета – ред.), который пролоббировал предоставление горного отвода ООО "Южный карьер" для разработки месторождения песков "Вознесенское 1".
Когда Барна увидел, что его переписку сфотографировали, то пытался откупиться, предложив журналисту деньги. А когда договориться не удалось, то вышел на трибуну сессии и заявил, что его шантажируют.
После этого инцидента фракция БПП потребовал, чтобы Барна вышел из фракции. Под давлением однопартийцев он покинул фракцию, но депутатский мандат не сдал.
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