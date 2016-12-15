Европарламент снова отложил украинский безвиз, теперь – на апрель

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Четверг, 15 декабря 2016, 15:15

Европейский парламент обнародовал новую индикативную дату рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для Украины.

Такая информация содержится в регистрационной карте законопроекта на сайте ЕП.

По обновленной информации, украинский вопрос будет поставлен на голосование 3 апреля.

Согласно обновленному плану, этот вопрос будет рассмотрен в пленарном зале 3 апреля. Несколько дней назад Европарламент уже переносил прогнозную дату рассмотрения украинского безвиза с 18 января на 1 февраля. Тогда это объясняли процедурными вопросами.

Примечательно, что рассмотрение законодательной инициативы по отмене виз для Грузии произойдет раньше, 2 февраля.

Как сообщала "Европейская правда", впоследствии рассмотрение безвизового режима для Украины и Грузии вновь может быть объединено в один пакет - именно такой план предусмотрен решением стран-членов.

По данным некоторых источников, ЕС хочет использовать процедурные рычаги, чтобы перенести запуск безвизового режима на период после президентских выборов во Франции, которые состоятся в апреле и мае 2017 года.

Подробнее об этом - в статье "#когдабезвиз: внутренние документы ЕС по Украине и Грузии".

О новой процедуре приостановки безвиза читайте в публикации "Безвизовый предохранитель ЕС: Брюссель увеличивает цену разворота реформ в Украине".

Европейская правда

Темы: визы
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