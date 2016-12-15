Главарь боевиков ОРДО заявил, что с Савченко не договорились
Главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко подтвердил, что совместно с главарем ОРЛО Игорем Плотницким встречался в Минске с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко.
Об этом он заявил в четверг, передает издание ДАН, которое контролируют боевики.
"Встреча действительно была. Поднимался вопрос выполнения Минских договоренностей и пункт обмена пленными "всех на всех". Мы предложили три варианта. Рад, что не только представители Украины в Контактной группе, но и представители Верховной рады хотят, чтобы этот процесс закончился. Конкретно никаких договоренностей не достигнуто", — сказал Захарченко.
Обмен пленными по формуле "всех на всех" — один из ключевых пунктов Минских договоренностей.
Как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.
Савченко подтвердила: "Я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга". Она убеждена в правильности своих действий. Такая встреча, по мнению нардепа, может усилить минский формат и сделать его "более действенным".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Савченко втягує в свою авантюру матерів і дружин полонених, які також починають голодування (на відміну від Савченко, справжнє)
Савченко заявляє, що вона вже припинила голодування попутно набравши вагу.
Савченко зізналася, що їздила на окуповану територію нібито з метою спілкування з полоненими?
Савченко таємно зустрічалася в Мінську з ватажками терористів.
Потім пояснивши, що нібито з метою визволення?
Савченко заявляє, що домовилася про обмін (складено списки обміну) 226-українців на 52-бойовиків?
І можна би було вітати таку "перемогу", нехай піариться, аби наших звільнили, якби не 2 але
1-Але Ірина Геращенко заявила, що спроба домовитись про обмін в форматі 226 на 42 зірвалася. Бойовики не хочуть мінятися.(через Савченко)?
Надія десь чула цифри 226 чужої роботи, а тепер їх озвучила?
Але може "наша надія" все ж таки домовилась?
2-Але реальна ж кількість наших полонених не 226