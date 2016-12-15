Суд РФ не допустил украинского консула к делу Сущенко

00
0
Четверг, 15 декабря 2016, 16:48

Московский городской суд отклонил ходатайство адвокатов о допуске к делу журналиста Романа Сущенко украинского консула.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин, передает Укринформ.

"Несколько ходатайств подали, еще ряд - готовим. Сегодня подавали ходатайство о допуске к делу украинского консула (Геннадия - ред.) Брескаленка. Отказали из-за якобы наличия в деле гостайны", - сказал Фейгин.

Он уточнил, что еще будет ходатайствовать о праве на телефонные звонки, так как Роман хочет поговорить с мамой, отметившей вчера день рождения.

"Обсудили с Романом возвращения из Парижа его жены и сына Будем рассматривать возможность свидания с ними", - подытожил адвокат.

Как известно, Московский городской суд оставил в силе продление ареста украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту Роману Сущенко, которого безосновательно задержали в России и обвиняют в шпионаже.

Корреспондент "Укринформа" оставаться за решеткой как минимум до 30 января 2017 года.

Украина требует от власти России освободить Сущенко.

Темы: Сущенко Росcия суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд отклонил жалобу на арест Сущенко 15 декабря 2016, 11:27
Экспертизы по делу Сущенко могут затянуться до весны – Фейгин 15 декабря 2016, 04:41
Джемилев: в обмене незаконно арестованных в РФ украинцев есть что-то аморальное 10 декабря 2016, 19:29
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Интерпол уже 2 года блокирует карточку о международном розыске Присяжнюка
Суд дал разрешение на задержание Януковича – Луценко
Европарламент снова отложил украинский безвиз, теперь – на апрель
ФСБ продолжает давить на адвоката Ильми Умерова
Все новости
Истории о бизнесе

Творческая мастерская Катилася торба

Клубная культура

Журналист Марк Поллок о тусовках Киева