Интерпол уже 2 года блокирует карточку о международном розыске Присяжнюка

В Генпрокуратуре и украинском бюро Интерпола не подтвердили информацию о возобновлении публикации карточки о международном розыске экс-министра аграрной политики Николая Присяжнюка.

Так в ГПУ и МВД прокомментировали "Украинской правде" информацию СМИ об объявлении в международный розыск Присяжнюка.

В комментарии "Украинской правде" директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что "официального сообщения в украинском бюро Интерпола об этом нет".

В свою очередь глава Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил Украинской правде, что положение дел с 2014 года в этом вопросе не изменилось.

"Присяжнюк находится в международном розыске. Но публикация карточки Интерпола приостановлена с конца 2014 года и так до сегодняшнего дня и не восстановлена", - сказал Горбатюк.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что с августа 2014 ничего не изменилось, он сказал: "Да".

Как известно, Присяжнюк был объявлен в розыск 7 апреля 2014 года, материалы были переданы в Интерпол. Но 8 августа 2014 Генеральный секретариат Интерпола заблокировал информацию о международном розыске Присяжнюка на время проведения проверки соответствия правилам организации объявления последнего в международный розыск.

Присяжнюк был объявлен в розыск по подозрению в завладении средствами Аграрного фонда на сумму около 540 млн гривен.

Оксана Коваленко, УП