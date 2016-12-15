Во время рейда на рынке в Крыму задержали не менее 5 граждан Украины

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Четверг, 15 декабря 2016, 17:19

В четверг во время рейда российских силовиков на рынке "Привоз" в оккупированном Симферополе как минимум пять людей с украинскими паспортами были задержаны.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк со ссылкой на очевидцев.

"На рынке "Привоз" в Симферополе во время рейда полиции сегодня задержали минимум пять человек с украинскими паспортами. Очевидцы видели, как их увели, после этого никакой информации нет. Люди напуганы и больше ничего рассказывать о происшествии не хотят", – сообщил он.

Такую же информацию распространил адвокат Эмиль Курбединов, который ранее в четверг сообщил о начале рейда.

В свою очередь очевидец событий Олег Гачков написал для "Центра информации по правам человека" репортаж, в котором описал задержания людей и изъятия у них документов. По его словам, вооруженные бойцы ОМОНа стояли на входах на рынок, а также внутри него и задерживали людей с украинскими паспортами, а также людей неславянской внешности.

Фото:
Фото: "Центр информации по правам человека"

"Кстати, закончилась она (операция – ред.) только часа через три, но зато как-то уж очень быстро. Как только появились первые сообщения в социальных сетях, ворота неожиданно открыли, сами ОМОНовцы собрались в группки и быстро-быстро покинули территорию рынка. Через десять минут об их присутствии уже ничего не напоминало", – добавил он.

Олег Шанковский, УП

Темы: Крым права человека крымские татары
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IP: 178.159.56.---John Novik15.12.2016 18:30
Граждане не ЕАЭС не могут работать продавцами на рынках в России.
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