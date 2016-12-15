Савченко попала в ДТП в Одесской области

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Четверг, 15 декабря 2016, 20:26

Автомобиль, в котором находилась нардеп Надежда Савченко, попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщила сестра политика Вера Савченко.

"В Одесской области нечищенные и очень скользкие дороги... Результат: автомобиль друзей слетел с дороги. Но народ у нас в Украине очень дружный! И неравнодушен к чужой беде! Через 30 мин мы снова на дороге", - написала она на Facecook.

Украинская правда

Темы: ДТП Одесская область Савченко
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IP: 46.149.90.---Светулёк15.12.2016 21:27
Гадя пьяная была?
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