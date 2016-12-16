Европарламент не переносил дату рассмотрения безвиза на апрель - СМИ

Дата рассмотрения безвиза для украинцев Европарламентом не была отложена до апреля.

Об этом заявил сотрудник пресс-службы Европарламента Мод Нойон, пишет Kyiv Post.

По его словам, дата рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для Украины в регистрационной карточке законопроекта на сайте ЕП была внесена по ошибке и будет удалена. Однако точная дата еще не определена.

При этом, как уточняет издание, президент Европарламента Мартин Шульц надеется ратифицировать соглашение в январе.

"Предоставление безвизового въезда в Шенгенскую зону для граждан Украины будет еще одним таким нужным сигналом поддержки. Европейский парламент был готов голосовать с сентября, и мы искренне надеемся завершить ссоглашение с Советом в январе", - сказал он.

В своем выступлении президент отметил, что для ЕС важно продолжать поддерживать Украину на основе политического и экономического сотрудничества.

"Соглашение об ассоциации Украина-ЕС это соглашение, за которое тысячи украинцев вышли на Евромайдан", - сказал Шульц.

"Соглашение из-за которого Россия незаконно аннексировала Крым и разожгла войну на Донбассе, что привело к потере жизни тысяч солдат и гражданских лиц, а также 1,7 миллиона человек переселенцев", - добавил он.

Ранее стало известно, что в регистрационной карточке законопроекта о безвизе на сайте ЕП, дата голосования была перенесена на 3 апреля.

Как сообщалось 15 декабря Европарламент проголосовал за законопроект по внедрению механизма приостановления безвизового режима ЕС с третьими странами.

О процедуре приостановления безвизовых читайте в публикации "Безвизовый предохранитель ЕС: Брюссель увеличивает цену разворота реформ в Украине".