Охендовский просит закрыть дело против него
Председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил ходатайство о закрытии уголовного производства в отношении себя из-за "ничтожности почерковедческой экспертизы".
Об этом сообщает BBC.
"Я надеюсь на быстрое рассмотрение этого ходатайства органом досудебного следствия", - заявил Охендовский.
Он добавил, что достаточно аргументов для опровержения всех утверждений, содержащихся в сообщении о подозрении.
Он отметил, что в ходе допроса ему и его защитникам удалось опровергнуть все фактические обстоятельства, на которых основывается сообщение о подозрении. По его словам, его адвокатам удалось доказать "ничтожность почерковедческой экспертизы".
Охендовский подчеркнул, что не собирается покидать Украину.
Как известно, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в четверг около 14.00, после чего заявил, что готов сотрудничать со следствием.
Как известно, о вручении подозрения Охендовскому во вторник сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.
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