Туск: Ответственность за соглашение Украина-ЕС лежит на Нидерландах

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Пятница, 16 декабря 2016, 03:42

Ответственность за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС ныне лежит исключительно на Нидерландах.

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск за результаты саммита ЕС в четверг в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Мы сделали все, чтобы быть помочь спасению Соглашения об ассоциации, которая сейчас уже ратифицирована 27 странами-членами и Европарламентом. Мы приняли юридически обязывающее решение с целью содействия ратификации в Нидерландах. Это решение касается всех беспокойств, высказанных голландскими избирателями. Сейчас ответственность лежит на Нидерландах по ратификации", - сказал Туск.

Он отметил, что завершение ратификации Соглашения является чрезвычайно важным не только для Украины, но и для геополитической ответственности ЕС.

Как сообщалось, Европейский совет согласовал решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Полный текст соглашения читайте в публикации "ЕС нашел выход из кризиса по Соглашению об ассоциации с Украиной". Анализ ее причин и рисков - в статье "Нидерланды и ассоциация: что утвердят в четверг в Брюсселе"

Полный текст договоренности читайте в публикации "ЕС нашел выход из кризиса относительно Соглашения об ассоциации с Украиной". Анализ ее причин и рисков – в статье "Нидерланды и ассоциация: что утвердят в четверг в Брюсселе"

Темы: ЕС ассоциация
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