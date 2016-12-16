У Порошенко есть просьба к Нидерландам

Украина призывает Нидерланды сделать все необходимое для быстрого вступления в силу соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом говорится на странице президента Петра Порошенко в Facebook.

"Мы ценим усилия лидеров ЕС с целью достижения договоренности по решению, которое открывает путь для долгожданного завершения Европейским Союзом ратификации соглашения об ассоциации", – отмечает он.

"Это был вынужден шаг, необходимый для достижения нашей общей цели, а именно – сохранения соглашения об ассоциации с ЕС", – констатирует Порошенко.

По его мнению, важно, что удалось отстоять "принципиальную позицию Украины: не допустить новых переговоров с неопределенной временной перспективой, не допустить никаких изменений в тексте соглашения, ровно как и его повторной ратификации всеми странами-членами".

"Мы призываем Нидерланды завершить все соответствующие процедуры для обеспечения быстрого вступления его в силу", – заявляет Порошенко.

Он подчеркивает, что "временное применение соглашения уже принесло целый ряд позитивных результатов", что признано Евросоюзом.



"Украина ожидает продолжения помощи и поддержки со стороны ЕС, включая Нидерланды, в дальнейшей имплементации соглашения, что является стратегическим интересом для всех сторон", – отмечает президент.

Как стало известно, 15 декабря саммит ЕС поддержал предложенный Нидерландами компромисс, способный разблокировать имплементацию соглашения об ассоциациях с Украиной. Вопрос Нидерландов связан с отстрочкой предоставления безвизового режима в Евросоюзе для украинцев.

Как заявил президент Европейского совета Дональд Туск, ответственность за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС сейчас лежит исключительно на Нидерландах.

Руководство Украины надеялось получить безвизовую перспективу еще в 2016 году.

Алена Рощенко, УП