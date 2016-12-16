Турчинов: Медведчук не принесет пользы в Минске

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Пятница, 16 декабря 2016, 11:27

Кум российского президента Виктор Медведчук не принесет пользы Украине на переговорах в Минске.

Такое мнение в интервью ЛІГА.net высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Я не считаю, что Медведчук с его непонятным статусом может на переговорах в Минске принести пользу. Он не скрывает своих близких отношений с Путиным, который является врагом номер один для Украины", – заявил Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что когда перед Медведчуком будет выбор между интересами Украины и России – "никакого "украинского выбора" не будет".

Как известно, журналисты "Схем" зафиксировали полеты Медведчука из Москвы или в Москву.

С октября 2015 в Украине действует запрет на осуществление воздушного сообщения российскими авиакомпаниями и самолетами с российской регистрацией.

Однако борт Медведчука зарегистрирован в Арубе (Нидерланды), а потому запрет на него не распространяется.

В СБУ объясняли,что Медведчук входит в трехстороннюю контактную группу – в частности, в гуманитарную подгруппу. И в соответствии с полномочиями, включен в переговорный процесс по обмену заложников.

Темы: Минские соглашения Медведчук заложники
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IP: 195.138.81.---Kotia16.12.2016 13:00
ЧОМУ ЦЕ ЗАРАЗ ПОДАЄТЬСЯ ЯК ВИДАТНЕ ВІДКРИТТЯ ??
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