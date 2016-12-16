"Батькивщина" не будет инициировать лишение Савченко мандата

Фракция "Батькивщина" в Верховной Раде не будет инициировать вопрос о лишении народного депутата Надежды Савченко мандата народного депутата, заявил лидер фракции Юлия Тимошенко.



Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас у нее своя дорога, и она имеет право своей дорогой идти. Партия "Батькивщина" не будет инициировать лишение Надежды Савченко депутатского мандата, потому что люди отдали за нее голоса, и она имеет право работать в Верховной Раде", – отметила Тимошенко.

Лидер фракции подчеркнула, что если бы была возможность вернуться в прошлое, то партия "Батькивщина" все равно включила бы Савченко в свой избирательный список, потому что "тогда нужно было патриота Украины спасать из тюрьмы страны-оккупанта".

Как известно, 15 декабря "Батькивщина" приняла решение об исключении нардепа Надежды Савченко из состава фракции.

13 декабря Савченко вышла из состава партии "Батькивщина", но оставалась в одноименной парламентской фракции.

7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.

Позже стало известно, что народные депутаты будут инициировать исключение нардепа Надежды Савченко из состава комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.