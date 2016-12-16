"Батькивщина" не будет инициировать лишение Савченко мандата

00
3
Пятница, 16 декабря 2016, 11:59
Василий Артюшенко, ZN.UA

Фракция "Батькивщина" в Верховной Раде не будет инициировать вопрос о лишении народного депутата Надежды Савченко мандата народного депутата, заявил лидер фракции Юлия Тимошенко.

Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас у нее своя дорога, и она имеет право своей дорогой идти. Партия "Батькивщина" не будет инициировать лишение Надежды Савченко депутатского мандата, потому что люди отдали за нее голоса, и она имеет право работать в Верховной Раде", – отметила Тимошенко.

Лидер фракции подчеркнула, что если бы была возможность вернуться в прошлое, то партия "Батькивщина" все равно включила бы Савченко в свой избирательный список, потому что "тогда нужно было патриота Украины спасать из тюрьмы страны-оккупанта".

Как известно, 15 декабря "Батькивщина" приняла решение об исключении нардепа Надежды Савченко из состава фракции.

13 декабря Савченко вышла из состава партии "Батькивщина", но оставалась в одноименной парламентской фракции.

7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.

Позже стало известно, что народные депутаты будут инициировать исключение нардепа Надежды Савченко из состава комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

Темы: Савченко Батькивщина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Московский блогер создал фейковый аккаунт Савченко 16 декабря 2016, 10:16
"Батькивщина" исключила Савченко из фракции 15 декабря 2016, 20:52
Савченко попала в ДТП в Одесской области 15 декабря 2016, 20:26
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.133.173.---formalin16.12.2016 13:18
Питання у тому, чи потрібна вона із "своєю дорогою" Україні і її законодавчому органу...
ОтветитьС цитатой
IP: 195.138.81.---Kotia16.12.2016 12:48
Отак Надя здулася, а ще влітку сотні людей були готові її захищати проти "несправдливих" звинувачень
ОтветитьС цитатой
IP: 217.118.83.---petrius16.12.2016 12:44
Такой огромный политический капитал был...и всё это так бездарно профукивается. Она доказала, что у неё есть упрямство военного, но и столько же, как приписывает народная молва, ума - как в том анекдоте о военных с 1 извилиной от пилотки. Патриотизм есть, а стратегического политического мышления нет. Надежда перестаёт быть надеждой. Примени она свою энергию на поприще борьбы с коррупцией, мог бы быть совсем иной результат. Жаль
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Половина украинцев считают россиян братским народом
Коломойский согласился отдать "ПриватБанк" - источник
Претендент на ГБР запутался и собственных ответах об имуществе и стаже
"Батькивщина" не будет инициировать лишение Савченко мандата
Все новости
Google-2016

Похудеть, правильно целоваться, оформить субсидию, скачать покемон го... Что украинцы искали в интернете

Клубная культура

Журналист Марк Поллок о тусовках Киева