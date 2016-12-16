Претендент на ГБР запутался и собственных ответах об имуществе и стаже

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Пятница, 16 декабря 2016, 12:19

Очередной тур конкурса на должность главы Госбюро расследований закончился отбором 19 финалистов из почти сотни желающих.

Об этом говорится в сюжете программы "Наши гроши".

В кулуарах конкурса и политических кругах реальными фаворитами называют трех кандидатов: сотрудника ГПУ Ольгу Варченко, экс-помощника Порошенко Алексея Горащенкова и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Так, один из названных претендентов - Горащенков - дал комиссии и журналистам  противоположные ответы на вопрос о его адвокатском стаже и имущественном положении.

На комиссии он говорил: "Потом жизнь пошла. Я начал заниматься адвокатской деятельностью и достаточно успешным адвокатом был".

В ответе журналисту программы о том, почему его адвокатский опыт не отражен в биографии кандидат выдвинул совершенно противоположный тезис:

"На самом деле адвокатской деятельностью непосредственно не успел заняться, поскольку получил уже статус адвоката, находясь на государственной службе".

В официальной биографии Горащенкова указана только должность помощника адвоката в "Адвокатское бюро "Лотюк и партнеры" и юриста в СП "Интеркас-Киев".

 

Противоположные ответы прозвучали от Горащенкова и о его имущественном положении.

На конкурсном собеседовании он отметил, что из-за маленьких зарплат госслужащих и тяжелое положение после рождения ребенка его семье пришлось продать квартиру.

В то же время в интервью журналистам госслужба позволила ему накопить около 100 тысяч долларов наличности.

Второй фаворит конкурса - Ольга Варченко, сотрудник так называемого "департамента Кононенко-Грановского" в Генпрокуратуре. Начала карьеру с должности старшего помощника прокурора Дарницкого района. Все дальнейшие должности в структуре прокуратуры. Мужчина - начальник отдела Департамента защиты экономики полиции. Госзарплата позволила приобрести BMW X5 (2007 г.) По льготной цене в 11 000 долларов. Второй автомобиль - TOYOTA CAMRY.

В собственности прокурора квартира и земля в Киеве. И недостроенный дом в 220 кв. метров. Именно из департамента расследования особо важных экономических преступлений, в котором работает Варченко, начался конфликт между ГПУ и НАБУ.

Продолжение конкурсного отбора продолжится в январе 2017 года. Начальника Госбюро расследований назначает президент по представлению премьера в соответствии с представлением конкурсной комиссии. Членов комиссии - по три представителя президента, Кабмина и Верховной Рады. Представители общественности в комиссии отсутствуют.

Государственное бюро расследований - новая следственная структура, которая частично берет полномочия ГПУ и СБУ. В текущей версии закона следователи ГБР должны расследовать все преступления госслужащих первой - третьей категории, кроме коррупционных.

Преступления совершенные должностными лицами НАБУ и НАПК, включая коррупционные и военные преступления, кроме разглашения государственной тайны военного характера.

Темы: ГБР
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