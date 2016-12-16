В Одессе "повесили" чучело судьи, который рассматривает дело 2 мая

Неизвестные "повесили" чучело судьи с табличкой "Он отпускал сепаратистов" на фонаре перед зданием Малиновского райсуда Одессы, где в пятницу рассматривается дело о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, суд снова не может рассмотреть дело по сути в связи с отсутствием одного из обвиняемых Сергея Рудыка, который отсутствовал и на ряде предыдущих заседаний.

В настоящее время коллегия суда обсуждает ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для пяти обвиняемых, которые все еще содержатся в СИЗО.

Как известно, в начале декабря коллегия судей Малиновского райсуда Одессы изменилась в связи с болезнью одного из судей. В связи с заменой судьи по ходатайству одного из обвиняемых суд принял решение начать рассмотрение дела сначала.

После возобновления после длительного перерыва, вызванного отпуском судей, рассмотрения дела 25 августа суд по различным причинам (отсутствие обвиняемых, их адвокатов, болезни судей) не мог приступить к рассмотрению дела по сути.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

По факту событий правоохранительные органы начали около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. В частности, одесская областная полиция начала ряд производств по фактам получения травм и гибели людей в местах столкновений пророссийских и проукраинских активистов.

Некоторые из этих дел уже переданы в суд. Наиболее резонансное из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Обвиняемыми по данному делу проходят более 20 человек, в том числе двое граждан России. Все – представители так называемого "антимайдана".

Кроме того, прокуратура расследует деятельность должностных лиц одесской милиции в ходе событий 2 мая.