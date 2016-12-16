Аваков надеется, что к весне будет новый глава Нацполиции

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Пятница, 16 декабря 2016, 13:48

Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что к середине февраля следующего года в Украине будет избран и назначен новый руководитель Национальной полиции.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"На первом этапе предлагаем конкурсантам сдать помимо заявочного СV-листа еще и визию с изложением своего понимания работы руководителя Национальной полиции. В начале января комиссия допустит к самим конкурсным процедурам то количество людей, которые пройдут первоначальное сито", – отметил Аваков.

По словам главы МВД, в комиссию по отбору кандидатов на пост руководителя Нацполиции входят представители общественности и правозащитники, комиссия будет заседать в ближайшие дни.

Немного позже, отметил министр, будет объявлена формальная процедура отбора, которая будет состоять из усложненных тестов, проверки на полиграфе и собеседования.

После этого, как пояснил глава МВД, комиссия примет решение относительно нескольких кандидатур на должность и предложит их министру на утверждение.

"Если человек отвечает критериям… я подаю кандидатуру в Кабинет министров и после этого мы получаем нового главу Нацполиции… По закону с руководителем Нацполиции будет заключен пятилетний контракт и таким образом он будет дистанцирован от политических изменений", – подчеркнул он.

Министр выразил надежду, что у Нацполиции будет новый руководитель уже в феврале следующего года.

"Очень рассчитываю, что все процедуры нам удастся завершить в январе и в начале февраля, до середины февраля мы можем получить уже назначенного главу Нацполиции", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, каким глава МВД видит нового руководителя Нацполиции, Аваков сказал:

"Прежде всего, он не должен быть политиком, он должен быть эффективным. Думаю, что мы достаточно наигрались в личные карьеры и удовлетворение амбиций. У нас должен быть эффективный офицер, если хотите, вожак для тех полицейских, которые приняли решение служить и защищать".

"Я вижу несколько человек из действующих офицеров, которые в состоянии конкурировать на этом уровне… Возможно, есть кто-то за пределами полиции", - добавил он.

Как сообщалось, глава МВД 15 декабря объявил о проведении консультативного конкурса на должность главы Нацполиции Украины.

Среди базовых требований к соискателям: соответствие общим условиям работе в полиции, полное юридическое образование, не менее 7 лет стажа в сфере права, не менее 5 лет управленческого опыта.

Для первичного участия в конкурсе необходимо подать резюме и мотивационное письмо.

Документы принимаются до 8 января 2017 года включительно.

14 ноября Хатия Деканоидзе заявила о своей отставке с должности главы Нацполиции. Эти обязанности сейчас исполняет первый замглавы Вадим Троян.

Темы: полиция МВД Аваков
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IP: 46.133.173.---formalin16.12.2016 14:14
Поліція 4 місяці не матиме керівника. І це нориально? Аваков - людина не на своєму місці!
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