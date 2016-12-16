Двух членов комиссии по ГБР без юробразования требуют заменить

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Пятница, 16 декабря 2016, 14:01

Иван Стойко и Владислав Бухарев из конкурсной комиссии по выбору руководителя Государственного бюро расследований не имеют высшего юридического образования.

Как сообщает депутат Мустафа Найем в Facebook, он готовит заявление об уголовном правонарушении лицами, допустившими их к работе в конкурсной комиссии.

"Два члена конкурсной комиссии по отбору руководителей Государственного бюро расследований не имеют высшего юридического образования, что напрямую противоречит закону Украины о ГБР. В частности это Стойко И.М. (от КМУ) и Бухарев В.В. (от Верховной Рады)", – написал нардеп.

Он требовал от глав парламента и правительства отозвать этих людей из комиссии и заменить их представителями гражданского общества, которое до сих пор не представлено в комиссии. Владимир Гройсман пока не ответил, а вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что поручила комитету по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов заняться этим вопросом.

"А я тем временем готовлю заявление об уголовном правонарушении лицами, сознательно допустившими к работе в конкурсной комиссии ГБР лиц не соответствующих требованиям закона", – сообщил Найем.

Он напоминает, что ГБР должно полноценно заработать в ноябре 2017 года и перебрать на себя "почти все" функции Генпрокуратуры по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных экс-президентом, членами правительства, высшего руководящего состава госорганов, руководителем НАБУ, САП, большинством руководящего и личного состава правоохранительных, налоговые, таможенных органов.

Как известно, 5 декабря конкурсная комиссия определила 19 кандидатов, которые будут допущены к заключительному этапу конкурса на руководителя ГБР: Александр Буряк, Ольга Варченко, Василий Вовк, Роман Голобутовский, Алексей Горащенков, Олег Григоров, Роман Гупал, Виктор Клименко, Анатолий Корж, Юрий Македон, Анатолий Матиос, Сергей Палатов, Вадим Теличко, Владимир Трофименко, Роман Труба, Григорий Усатый, Алексей Харкевич, Богдан Чобиток и Александр Чурсин.

В кулуарах конкурса и политических кругах реальными фаворитами называют трех кандидатов: сотрудника ГПУ Ольгу Варченко, экс-помощника Порошенко Алексея Горащенкова и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

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Алена Рощенко, УП

Темы: ГБР кадры Верховная Рада Кабинет министров
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