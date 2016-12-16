Замсекретаря СНБО о Порошенко: Я не скажу, что мы не друзья

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Пятница, 16 декабря 2016, 15:00

Заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский заявляет, что не является "смотрящим" от президента Петра Порошенко за оборонно-промышленным комплексом.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде, отвечая на вопрос, можно ли его называть "смотрящим" от Порошенко за ОПК?

"Я буду абсолютно это отрицать. У меня было даже первое желание обратиться в суд. Потому что никоим" смотрящим "я не есть", - возмутился он.

"Я руководитель Межведомственной комиссии, координирующей работу ОПК и военно-технического сотрудничества. Мой голос такой же, как и у всех членов комиссии. Я не являюсь "смотрящим ". Я никакие потоки не создаю и не "смотрю". Моя задача - сделать так, чтобы Программа была работающая, чтобы она финансировалась, чтобы мы развивали вооруженные силы. Для меня слово "смотрящий" очень оскорбительно", - отметил он.

В то же время он рассказал, что с 2008-2009 года перестал быть бизнес-партнером Петра Порошенко и Игоря Кононенко.

"Те инсинуации относительно "друзей". К сожалению или к счастью, как у любого президента, у него друзья - это Вооруженные Силы".

На вопрос о том, что Гладчук говорит, что не является бизнес-партнером с Порошенко, но является одним из акционеров в Международном инвестиционном банке вместе с Порошенко и Кононенко, он сказал:

"Там есть еще тысячи мелких акционеров. О чем тогда говорить?"

"Я не скажу, что мы не партнеры и не друзья. Но с точки зрения того, что вкладывают люди в смысл этих слов, абсолютно и не партнеры, и не друзья. Потому что я человек, как в военном уставе - есть начальники прямые и есть непосредственные. Поэтому он (Александр Турчинов - УП) является Председателем СНБО, а я только первым заместителем Секретаря СНБО. То есть я выполняю все по инструкциям. Параллельных управляющих структур у нас нет и не будет", - сказал он.

Украинская правда

Темы: Порошенко
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Комментарии — 2
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IP: 5.45.255.---kerubino16.12.2016 16:12
Смотрящі бувають тільки в кримінальних структурах ,то виходить ,що вся влада Украіни кримінальна стируктура раз є СМОТРЯЩІ .
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IP: 37.57.222.---scs11116.12.2016 15:30
Центр Разумовка, кто им сегодня верит если бы был полковник Гриценко в списках, то Разумовка насчитали бы ему 150%.
Пускай проведут опрос, "доверяете ли вы соц. опросам в Украине и кампаниям, которые занимаются соц. Опросами", ответ был бы плачевный для института социологии в Украине
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