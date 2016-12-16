В российской Нацгвардии заявили, что будут бороться с революциями

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Пятница, 16 декабря 2016, 15:24

Глава управления Нацгвардии РФ в Алтайском крае Александр Мауль заявил, что войска национальной гвардии создали для борьбы с "пятой колонной" и "революционными брожениями".

С таким заявлением он выступил на брифинге для журналистов 15 декабря, передает "Медуза".

"Все вы смотрите телевизор, прекрасно видите, что творится, что есть такое понятие, как "пятая колонна", ряд так называемых общественных организаций, финансируемых из-за рубежа. Сейчас революционные брожения, к счастью, в Алтайском крае не проявляются так, как в федеральном центре", - заявил глава управления.

Издание указывает, что расшифровку выступления Мауля опубликовало ИА Банкфакс, но потом текст пропал со страницы новости агентства. Он до сих пор доступен в кэше (копия).

"Необходима федеральная структура, которая могла бы сдерживать все революционные порывы. В одних руках собрали и сплотили структуры, которые изначально были нацелены на обеспечение охраны общественного порядка. Сейчас их собрали в единый кулак", — цитировало Мауля агентство.

Как известно, 5 апреля 2016 президент России Владимир Путин объявил о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД.

Темы: Росcия армия Путин
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