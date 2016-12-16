На украинском языке дома говорят чуть больше половины граждан

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Пятница, 16 декабря 2016, 15:34

68,8% украинцев считают своим родным языком украинский, 27% – русский, еще 1,7% называют родным другой язык.

Об этом свидетельствует опрос Центра политических и экономических исследований имени Александра Разумкова, проведенный с 18 по 23 ноября.

При этом 2,5% респондентов затруднились ответить, сообщают "Українські новини".

Русский язык родным считают 66,1% опрошенных на подконтрольной Киеву части Донбасса, 52,4% – на востоке, 30,7% – на юге, 9,1% – в центре, 2,6% – на западе страны.

Украинский родным считают 96,7% опрошенных на западе, 86,4% – в центре, 62,8% – на юге, 42,7% – на востоке, 27,8% – на свободной части Донбасса.

По словам респондентов, 55,4% из них общаются дома на украинском языке, 41,3% – на русском, 1,4% – на другом языке, 1,9% затруднились ответить.

Только в западном регионе доля тех, кто назвал родным украинский, близка к доле тех, кто говорит на нем дома, пишет ZN.ua

Во всех остальных регионах доля тех, кто преимущественно общается дома на русском языке, меньше, чем доля тех, кто признает его родным. Наибольшей эта разница является в южном регионе, где признают родным языком украинский 63% опрошенных, а в основном общаются на нем дома только 34%.

При этом 69% опрошенных не чувствуют необходимости в улучшении своего уровня владения украинским, 21,6% – чувствуют, 9,4% затруднились ответить.

Опрос проводили с 18 по 23 ноября среди 2 015 совершеннолетних во всех регионах, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как напоминают социологи, в 2011 году украинский язык родным называли 61% респондентов, русский – 36%, другой язык – 2%. А языком общения дома украинский называли 52% респондентов, русский – 45% опрошенных, другой язык – 1%,

В июне 2016 года 21,5% опрошенных центром Разумкова считали русский более престижным языком для общения.

Темы: язык социология
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