Кабмин разрешил НАБУ распоряжаться оружием

Кабинет министров разрешил Национальному антикоррупционному бюро определять порядок приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом говорится в постановлении правительства №938 от 14 декабря, сообщают "Украинские новости".

Этим документом правительство внесло изменения в положение "О разрешительной системе".

Таким образом, НАБУ наряду с Вооруженными силами, другими военными формированиями, Национальной полицией, Госспецсвязи и таможенной службой включено в перечень ведомств на которые распространяется порядок приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме того, установлено, что Антикоррупционное бюро, как и другие силовые органы, может своими нормативно-правовыми актами определять порядок обращения с огнестрельным оружием.

Как известно, ранее Кабинет министров включил Министерство юстиции, Национальное антикоррупционное бюро и Национальную гвардию в перечень государственных заказчиков по оборонному заказу.