Кабмин разрешил НАБУ распоряжаться оружием

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Пятница, 16 декабря 2016, 16:32

Кабинет министров разрешил Национальному антикоррупционному бюро определять порядок приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом говорится в постановлении правительства №938 от 14 декабря, сообщают "Украинские новости".

Этим документом правительство внесло изменения в положение "О разрешительной системе".

Таким образом, НАБУ наряду с Вооруженными силами, другими военными формированиями, Национальной полицией, Госспецсвязи и таможенной службой включено в перечень ведомств на которые распространяется порядок приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме того, установлено, что Антикоррупционное бюро, как и другие силовые органы, может своими нормативно-правовыми актами определять порядок обращения с огнестрельным оружием.

Как известно, ранее Кабинет министров включил Министерство юстиции, Национальное антикоррупционное бюро и Национальную гвардию в перечень государственных заказчиков по оборонному заказу.

Темы: НАБУ Кабинет министров
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IP: 46.119.253.---Alexandr Kovalenko16.12.2016 16:55
а они им уже пользоваться научились?)) сразу вспомнил ту историю, когда их спецназ хваленый от судьи с травматом сбежал)) что носки их дорогущие, что оружие это - все это антураж, и ничего не поможет, пока бюро не начнет работать дОлжно.
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