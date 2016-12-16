Конфискованную военную технику и оружие будут передавать силовикам

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Пятница, 16 декабря 2016, 18:00

Кабинет министров урегулировал вопрос бесплатной передачи госорганам во владение и пользование имущества, обращенного в доход государства.

Об этом говорится в постановлении правительства №944 от 14 декабря, обнародованном на "Правительственном портале".

"Принятие решения обусловлено тем, что в связи со сложной экономической ситуацией в стране, которая усугубляется военной агрессией и проведением АТО, государственные органы, учреждения (организации), которые содержатся за счет бюджетных средств, требуют дополнительного обеспечения, необходимого для их содержания и функционирования", – отмечают в правительстве.

Передача товарно-материальных ценностей будет осуществляться на безвозмездной основе.

Это, в частности, могут быть компьютеры, оргтехника, расходные материалы, мебель, оборудование, транспортные средства, стройматериалы, изъятые на таможне, в соответствии с судебными решениями, другими законными основаниями.

Отдельной нормой постановления урегулирован вопрос распоряжения военным оружием и боеприпасами к нему, военной техникой, а также товарами военного назначения и двойного использования.

В частности, указанное имущество на основании распоряжения Кабмина передается Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Национальной полиции, Государственной пограничной службе или СБУ.

Темы: Кабинет министров армия
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IP: 37.55.168.---Шлакоблок16.12.2016 19:00
"Принятие решения обусловлено тем, что в связи со сложной экономической ситуацией в стране, которая усугубляется военной агрессией и проведением АТО..." Надо бы добавить: "и в связи с коррупцией, а также воровством власти...".
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