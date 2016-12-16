Боевики сосредоточили обстрелы на Мариупольском направлении

Пророссийские боевики в пятницу сосредоточили практически все обстрелы на Мариупольском направлении.

Как сообщает пресс-центр АТО, используя артиллерию калибра 122-миллиметров боевики вели огонь по Широкино, Лебединскому и Водяному.

Также из минометов калибром 120 и 82-миллиметра оккупанты обстреляли Талаковку, Красногоровку, Широкино и Водяное.

По Марьинке, Гнутово, Новотроицкому и Водяному боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. "По Широкино огонь вела и БМП противника. А по Красногоровке - снайпер", - сказано в сообщении.

В то же время на Луганском направлении из стрелкового оружия обстреляли Нижнетеплое. А на Донецком - из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - Авдеевку.

В целом боевики совершили 19 обстрелов, из них 17 - на Мариупольском направлении.

Украинская правда