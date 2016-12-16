"Похищенный" экс-мэр Херсона вернулся в Украину

Экс-мэр Херсона, депутат херсонского горсовета Владимир Сальдо, который ранее заявлял, что его похитили на территории Доминиканской республики, а позже арестовали там по подозрению в совершении другого похищения, вернулся в Украину.

Об этом ZN.UA рассказала его помощница Ольга Спивакина.

"Он прилетел в Херсон на обычном рейсовом самолете", - сообщила она.

По ее словам, Сальдо "прилетел в Херсон как обычный гражданин, в розыске по линии Интерпола он не числится".

Как известно, 25 августа стало известно, что Сальдо задержан в Доминиканской республике якобы за похищение человека. Также было обнародовано видео задержания Сальдо.

Анонимный собеседник телеканала "112 Украина", который обнародовал эту информацию, заявил, что якобы был похищен Владимиром Сальдо.

Также известно, что ранее он обнародовал записи разговоров с голосом, похожим на бывшего мэра Херсона, которые свидетельствуют о его вероятном сотрудничестве с ФСБ. Этот факт и подлинность аудиозаписи пока проверяет СБУ. Открыто уголовное производство по ст. 110 УК Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

Позднее Сальдо рассказал, что сам стал жертвой похищения, которым якобы руководил другой житель Херсона.

По словам Сальдо, похитители продержали его в плену 50 дней и требовали выкуп. Похитители требовали выкуп, сумма стартовала с 200 тысяч долларов.

Потом, используя мои телефоны, похитители связались с моими родственниками и партнерами, обманным путем вынудив их передать им права на ряд объектов недвижимости", - рассказал Сальдо.

По его словам, освободиться ему помог сообщник похитителей, гражданин Болгарии.

"Когда удалось выбраться, то руководитель похищения обратился в полицию, сказав, что это он сам стал жертвой похищения", - сказал Сальдо отметив, что по этому заявлению полиция задержала его и упомянутого гражданина Болгарии.

В 2002 - 2012 годах Сальдо был мэром Херсона, продолжительное время возглавлял областную и городскую организации Партии регионов.

Был народным депутатом VII-го созыва от этой политсилы. В 2015 году он баллотировался в мэры Херсона от партии "Наш край", но снял свою кандидатуру во втором туре выборов.

Сейчас он является депутатом Херсонского горсовета.