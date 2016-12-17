Правоохранители задержали 5 информаторов "ДНР"

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Суббота, 17 декабря 2016, 06:00

Правоохранители задержали пятерых человек, которые входили в агентурно-информаторскую сеть боевиков "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Злоумышленники действовали в городе Торецк Донецкой области, подконтрольном Киеву. Они систематически предоставляли боевикам информацию о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ и других военных формирований, задействованных в АТО, а также о понесенных потерях.

"Предоставленная информация использовалась боевиками для совершения диверсионных атак и обстрелов мест дислокации военнослужащих, военной техники Вооруженных Сил Украины, а также обстрелов мирного населения на подконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении.

Задержанным инкриминируют ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации). Им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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