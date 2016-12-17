Крымского правозащитника, обвиненного в терроризме, изолировали в психбольнице

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Суббота, 17 декабря 2016, 07:20

Фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир", правозащитника Эмира-Усеина Куку содержат в одиночной камере психбольницы Симферополя, куда его отправили на принудительную психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По словам адвоката Эдема Семедляева, ему об этом сообщили пациенты, которые там содержатся. Предположительно, Куку поместили в одиночную камеру в первый же день его пребывания в психбольнице – 8 декабря.

Семедляев утверждает, что причины изоляции Куку – "надуманные": "Сначала сказали, что у него чесотка, потом – что чесотки нет, и придумали что-то еще".

Ранее международная организация Front Line Defenders выразила озабоченность фактом принудительной психиатрической экспертизы крымского правозащитника Эмира-Усеина Куку.

8 декабря 2016 года Эмир-Усеин Куку был отправлен на принудительную психиатрическую экспертизу. Позже в тот же день подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя принял решение продлить предварительное заключение до 8 февраля 2017 года.

Эмир-Усеин Куку выступает обвиняемым по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" и находится в предварительном заключении с 11 февраля 2016 года. Его обвиняют в терроризме и причастности к мусульманской политической организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана террористической в России.

Темы: Крым Политзаключенные
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