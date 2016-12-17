Теракт в турецком Кайсери: посольство проверяет, пострадали ли украинцы

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Суббота, 17 декабря 2016, 09:46

Несколько человек погибли в результате взрыва возле автобуса в центральном турецком городе Кайсери, также есть раненые.

Как сообщает ВВС, автобус перевозил военных, которые находились не при исполнении служебных обязанностей.

Взрыв произошел напротив университетского городка.

Турецкое информационное агентство Dogan сообщает, что взрывчатка была заложена в автомобиле.

Вместе с тем, посольство Украины в Турции проверяет, есть ли граждане Украины среди пострадавших от теракта в Кайсери.

Согласно сообщению посольства в Twitter, теракт произошел в 8:45 недалеко от университетского кампуса. СМИ сообщают о десятках раненых.

Украинская правда

Темы: Турция
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