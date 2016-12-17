"Опора" требует срочно назначить новых членов ЦИК

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Суббота, 17 декабря 2016, 11:52

Гражданская сеть "Опора" требует от парламента и президента безотлагательно обеспечить ротацию членов ЦИК.

В "Опоре" напомнили, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК завершился еще в июне 2014 года, а представление президента о соответствующих членах Комиссии было зарегистрировано в Верховной Раде в июне текущего года.

"Длительный саботаж процесса ротации состава ЦИК уже превратился в мощный инструмент дискредитации института выборов в Украине. Парламент и президент Украины последовательно игнорируют требования национального законодательства, а процесс согласования кандидатур на должности новых членов ЦИК между главой государства и депутатскими фракциями не соответствует минимальным стандартам публичности", - говорится в заявлении.

Там отмечается, что сообщение детективами НАБУ и САП председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений дате дополнительные импульсы для усиления общественного разочарования в способности государства обеспечить законность избирательного процесса.

"Дальнейшее затягивание с заменой членов ЦИК приведет к искусственной политизации решений Комиссии и создаст благоприятную почву для различных манипуляций в избирательной сфере", - отмечают в "Опоре".

Там считают, что расследование относительно Охендовского должно стать еще одним убедительным аргументом для президента и парламента, чтобы исполнить обязанность по назначению новых членов ЦИК.

Как известно, 3 июня в Верховной Раде были зарегистрированы президентские проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома (№№ 4789 и 4790). 

Голосование ВР о назначении нового состава ЦИК должно было состояться в середине июня, однако комитет Верховной Рады, который должен был рассмотреть внесенное президентом представления о назначении 11 членов ЦИК перенес рассмотрение в связи с соответствующим заявлением руководителей фракций.

В сентябре нардеп от БПП Александр Черненко заявил, что ситуация с изменением ЦИК превратилась уже в фарс, а в представлении президента кандидатов в ЦИК есть несколько фамилий, по которым нет согласования.

Украинская правда

Темы: ЦИК
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