В Донецкой области нашли схрон с гранатометами и реактивными снарядами

В Донецкой области в н.п. Новгородское пограничники и представители Нацполиции обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, в пятницу в ходе реализации полученной информации, которую получили оперативные сотрудники пограничного ведомства, правоохранители осмотрели жилой дом в н.п. Новгородское.

Во время проверки пограничники и представители Нацполиции нашли схрон с боеприпасами. В тайнике находилось 6 гранатометов, гранаты, патроны, тротиловые шашки, пулеметные ленты с патронами, реактивный снаряд к танковой пушке и прибор для создания искусственной дымовой завесы.

Информация по данному факту внесена в ЕРДР. Начаты следственные действия.

Украинская правда